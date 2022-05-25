Petrol
110.77
0.07%
Euro
17.4556
0.92%
Dolar
16.3606
1.77%
Altın
972.43
0.64%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
485.317
1.67%
BTXN Coin
13.33
0.22%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Koronavirüs tablosu: 25 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs tablosu: 25 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

    Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınmış olsa da etkisini sürdürüyor.

    Vaka ve ölüm sayılarının düşmesinin ardından toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırılmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının binin altına düştüğü takdirde toplu taşımada da maske kullanımının serbest olacağının sinyalini vermişti.

    Ancak geçtiğimiz günlerde binin altına düşen rakamlar, tekrar binin üzerine çıkınca vatandaşı endişe sardı.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka ve ölüm sayısı açıklandı mı, kaç oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    25 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henüz paylaşmadı. Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor.

    Söz konusu tablo açıklandığında haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

    Koronavirüs tablosu: 25 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? #1


    İlginizi Çekebilir

    Özel hayat görüntülerini dağıtan 2 şüpheli tutuklandı
    Gündem

    Özel hayat görüntülerini dağıtan 2 şüpheli tutuklandı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

    Görüş Bildir