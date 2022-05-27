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    Koronavirüs tablosu: 27 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 18:11
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    Koronavirüs tablosu: 27 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

    Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınmış olsa da etkisini sürdürüyor.

    Vaka ve ölüm sayılarının düşmesinin ardından toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırılmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının binin altına düştüğü takdirde toplu taşımada da maske kullanımının serbest olacağının sinyalini vermişti.

    Ancak geçtiğimiz günlerde binin altına düşen rakamlar, tekrar binin üzerine çıkınca vatandaşı endişe sardı.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka ve ölüm sayısı açıklandı mı, kaç oldu? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    27 Mayıs 2022 Cuma koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henüz paylaşmadı. Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor.

    27 Mayıs 2022 tarihli koronavirüs tablosu paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.

    Koronavirüs tablosu: 27 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? #1


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