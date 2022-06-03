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Koronavirüs tablosu: 3 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu: 3 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 3 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...