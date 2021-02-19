Koronavirüs tedbirleri grip oranlarını azalttı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin grip ve nezle gibi hastalıkları önlediğini belirten Prof. Dr. Kemalettin Aydın, buna bağlı bilinçsiz antibiyotik kullanımının da azaldığını söyledi.

Koronavirüs ile grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarının aynı şekilde bulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, uygulanan maske, mesafe ve temizlik kurallarının, kışın görülen solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını da önlediğini ve koronavirüs dışındaki enfeksiyonların yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI DÜŞTÜ

Koronavirüs ve grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının doğru olmadığının altını çizen Aydın, antibiyotiklerin bakterilere etkili olduğunu ancak yanlış bilgi dolayısıyla toplumda, grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı olabildiğini söyledi.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının toplum sağlığı üzerinde çok fazla olumsuz etkisi olduğunu aktaran Aydın, salgın döneminde solunum yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlar çok az görüldüğü için antibiyotik kullanımının düştüğünü söyledi.

Antibiyotiklerin ateş düşürücü, baş ağrısı giderici, ishal kesici, eklem veya kas ağrılarını giderici, viral enfeksiyonlara bağlı problemleri düzeltici ilaçlar olmadığının altını çizen Aydın, "Virüs ile enfekte olmuşsanız, burada antibiyotiğin yeri yoktur, yeri olmadığı gibi oldukça fazla mahsuru vardır. Bu yüzden antibiyotiklerin, doğru zamanda, doğru endikasyonda ve doğru dozda kullanılması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin antibiyotik kullanımında Avrupa'da ilk sırada olduğuna işaret eden Aydın, toplumun bilgilendirilmesinin ve bilinçsiz ilaç kullanımının önlenmesinin önemini vurguladı.

HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLUYOR

Antibiyotiğin fazla kullanılmasının kişiye zararlarının yanında mikropların ilaçlara karşı direnç kazanmasına yol açtığına dikkati çeken Aydın, "Bir süre sonra sizin kullandığınız antibiyotik etkisiz oluyor, bakteri size karşı daha güçlü oluyor." bilgisini paylaştı.

Hastanelerde "hastane enfeksiyonu" olarak tanımlanan klinik tablolara büyük oranda antibiyotiklere dirençli mikropların neden olduğunu dile getiren Aydın, "Bazı hastalar o kadar dirençli bir mikroorganizmayla, bakteriyle enfekte oluyor ki şu an için dünyada onu öldürecek hiçbir antibiyotik yok. Öyle dirençli duruma gelen mikroorganizmalar söz konusu." dedi.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı çaresiz kalınabileceğini ifade eden Aydın, "O nedenle hem kendimiz hem de toplum için antibiyotikleri doğru şekilde kullanmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.