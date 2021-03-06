Koronavirüs tespitinde ateş ölçer doğru sonuç vermeyebilir

Koronavirüsün saptanmasında yüksek ateş de bir belirti olmasına rağmen, çoğu kapalı alanda kullanılan ateş ölçer cihazların doğru sonuçlar vermiyor olabileceği ortaya çıktı.

ABD'de yapılan bir araştırma, ateş ölçer cihazların etkinliği hakkında şüphe uyandırdı.

"ATEŞ ÖLÇERLER, TEHLİKELİ DERECEDE ETKİSİZ"

Koronavirüs salgını başladığından beri okullarda, iş yerlerinde ve havaalanlarında ateş ölçümü için kullanılan cihazların, hastalığın ayıt edici belirtisini çarpıtıyor olabileceği saptandı.

Bilim insanları, sözgelimi ateş ölçerlerin 'tehlikeli derecede etkisiz olduğu' konusunda uyardı.

"UYGUNSUZ KULLANIM, YANLIŞ ÖLÇÜME YOL AÇABİLİR"

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cihazların uygunsuz kullanımının yanlış ölçümlere yol açabileceği ve 'potansiyel anlamda ciddi halk sağlığı riskleri ortaya çıkarabileceği' konusunda uyarıda bulundu.

ŞİRKETLERE "RUHSATSIZ CİHAZ" UYARISI

FDA'dan yapılan açıklamada, ateş ölçer cihaz satan bir dizi şirkete, 'onaylanmamış, kontrolden geçirilmemiş ve ruhsatsız' termal görüntüleme sistemleri sattıkları için resmi bir 'uyarı mektubu' gönderildiği kaydedildi.

"AYNI ANDA BİRDEN FAZLA TARAMA YANLIŞ"

Certify Global şirketine gönderilen mektupta FDA yetkilileri, cihazların, özellikle birden fazla kişiyi aynı anda taramak için kullanıldığında yanlış tespit yapabileceğini ve ateşi tespit edilemeyen bir kişinin koronavirüs tedbirlerine daha az uyabileceği ifade edildi.

TELAFİ ALGORİTMASI, GÜVENİLİRLİĞİ ZAYIFLATIYOR

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan yedi ölçerin düşük maliyetli sensörlerinin kusurlarının, sıcaklık değerlerini normalleştirerek telafi edilmeye çalışıldığını keşfetti. Söz konusu 'telafi algoritmasının', cihazların güvenlirliğini ciddi ölçüde zayıflattığı belirtiliyor.

Journal of Biomedical Optics'te yayınlanan araştırmanın Conor Healy, yaptığı açıklamada, "Bu cihazların ateş ölçeri olarak faydaları artık oldukça tartışmalı ve muhtemelen halk sağlığı için bir risk teşkil ediyorlar zira ateş değerlerini aktif bir şekilde normal diye rapor ediyorlar" dedi.