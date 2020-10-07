Koronavirüs test sayısı artırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulunda, koronavirüs salgınında temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeniden artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisiyle test sayısını temas şüpheli vakaları dışarıda tutarak artırma kararı aldı.

AŞIDA İNSAN ÇALIŞMASINA YÖNELİK İLK ÜRETİM

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda, öncelikle dünyayla hemen hemen eş zamanlı yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşüldü. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşamanın ele alındığı toplantıda, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Hayvan deneyleri tamamlanan koronavirüs aşısının, GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste, insan çalışmalarına yönelik ilk üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday aşı için üretimin yakın olduğu görüşü Kuruldaki değerlendirmelerde netlik kazandı.

KORONAVİRÜS TEST SAYISI ARTIRILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır."