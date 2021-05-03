Koronavirüs, testis dokusuna zarar verebiliyor

Koronavirüsün erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin incelendiği farklı araştırmalarda, virüsün etkisinin erkek hastaların sperm üreten hücrelerini öldürebileceğini gösteriyor.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik hem de kısırlık tedavilerinde koronavirüsle ilgili endişeler, gebe kalma konusunda duraklamaya neden oldu.

Bunlar haricinde endişelerin tedavi süresince yaşanabilecek olası enfeksiyondan ayrı, hastalığın uzun ve kısa vadede bilinmeyen etkileri olarak dile getirildiğini aktaran Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"ERKEKLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR"

Uluslararası çalışma ve makalelerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırcıoğlu, koronavirüsün erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri konusunda, hem çocuk sahibi olma sorunu yaşayan hem de hamile kalmayı planlayan çiftlerin endişelerini giderecek ve sorularını cevap verecek araştırmaların devam ettiğini belirterek, "Erkek üreme sağlığında koronavirüs geçiren erkekler üzerinde yapılan çalışmalardan birtakım sonuçlar elde edildi. Koronavirüs, erkekleri daha çok etkiliyor ve erkeklerde enfeksiyon daha ağır seyrediyor. Testosteron hormonu nedeniyle erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor." dedi.

Bakırcıoğlu, hastalığın ağır geçmesinde bir diğer hipotezin de, ACE2/TMPRSS2 reseptörlerin erkelerde kadınlara göre daha fazla oranda olması ve androjen, yani testosteron hormon yüksekliğinin buna yol açtığı olduğunu söyledi. Ayrıca ileri yaş erkeklerde kalp, damar ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıkların kadınlara göre daha yüksek oranda görülmesinin de hastalığın erkeklerde daha çok ölüme yol açmasını açıklayabilen nedenler arasında olduğunu ifade eden Bakırcıoğlu, "Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Vuhan Tongji Tıp Fakültesi'nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisinin erkek hastaların sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi." şeklinde konuştu.

TEDAVİYİ 3 AY ERTELEYİN

Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkekler ile bulguların düzelmeye gittiği vakaların karşılaştırıldığını, durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğunun görüldüğünü aktaran Bakırcıoğlu, Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından aşının, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandığının altını çizerek, aşıların uygulanmasının, virüsten korunmak için eldeki tek silah olduğunu vurguladı.

Bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymaları gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Bakırcıoğlu, ateşli ve orta düzeyde ağır semptomlarla hastalığı geçirenlere en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.