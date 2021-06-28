Koronavirüs tetikliyor: Kalp kası iltihabı belirtileri

Aşılara dair yan etkiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son zamanlarda bildirilen vakalara göre kalp kası iltihabı yaşayan hasta sayısında artış yaşanıyor. Peki kalp kası iltihabı nedir?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir.

Koronavirüse bağlı gelişen kalp hastalıklarının akabinde kalp kası iltihabı ve aşının etkisi de merak konusu oldu.

Koronavirüs kalbi tutan bir virüs olduğundan dolayı özellikle miyokardit yani kalp kası iltihabı başta olmak üzere, kardiyolojik sorunlar yaratıyor.

Peki koronavirüs aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar..

KALP KASI İLTİHABI NEDİR?

Kalp kası kalbin büyük bir kısmını oluşturan önemli bir yapısıdır. Vücudumuzda bulunan diğer çizgili kaslarda olduğu gibi; virüs, bakteri, mantar ve otoimmün hastalıkları gibi durumlardan kaynaklı olarak iltihaplanabilir.

Miyokard üzerinde oluşan bu iltihaplanma asemptomatik olarak yani belirti göstermeden de seyredebilir. Ancak bazı hastalarda kalp yetmezliğine yol açabileceği gibi ölüm gibi ciddi sonuçlara da yol açabilir.

KALP KASI İLTİHABI BELİRTİLERİ

Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar.

Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.

MİYOKARDİT TEDAVİSİ

Kalp atışlarında düzensizlik yaşanmaması için ilaç tedavisine başlanır. Bu ilaçlar sayesinde kanın damarlardaki akışı rahatlatılır ve kan dolaşımının düzenli hale gelmesi sağlanır. Bu kapsamda sodyum ve diüretik gibi ilaçların kullanımı ödem atmaya yardımcı olur ve sıvı akışının vücutta kolay gerçekleşmesini sağlar.

AŞI VE KALP KASI İLTİHABI

ABD'li uzmanlar tarafından yapılan araştırma kapsamında koronavirüs aşılarının ardından yüzlerce kişide görülen kalp kası iltihaplanması vakalarının mRNA aşıları ile ilgili olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Amerikan sağlık kurumu CDC (Hastalık Koruma ve Korunma Merkezleri) bünyesinde oluşturulan bir uzmanlar grubunun yaptığı sunumda, şu ana dek elde edilen veriler ışığında, böyle bir sonucun "olasılık dahilinde" olduğu ifade edildi.