- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Koronavirüs vaka tablosu 10 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka tablosu 10 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 10 Şubat 2022 vaka ve ölüm sayısı...
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 18:04
Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2 yıldır vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.
Aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyantlar, vakaların artmasına neden oluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte10 Şubat 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...
10 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat 2022 Perşembe tarihli koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Söz konusu tablo paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.