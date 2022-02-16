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Koronavirüs vaka tablosu 16 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 16 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...