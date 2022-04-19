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Koronavirüs vaka tablosu 19 Nisan 2022 Salı: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 19 Nisan 2022 Salı: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 19 Nisan 2022 Salı vaka ve ölüm sayısı...