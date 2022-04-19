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- Koronavirüs vaka tablosu 19 Nisan 2022 Salı: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka tablosu 19 Nisan 2022 Salı: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 18:07
- Güncelleme : 19.04.2022 - 19:29
Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Vatandaşların gündeminde ise günlük oalrak yayınlanan koronavirüs rakamları yer alıyor.
Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda düşen vaka ve ölüm sayılarının ardından kısıtlamaların kaldırılacağının sinyalini verdi.
Bakan Koca, ''Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.'' açıklamasında bulundu.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 19 Nisan 2022 Salı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
19 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henüz paylaşmadı. Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştığında haberimizde yer vereceğiz.