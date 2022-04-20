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    Koronavirüs vaka tablosu 20 Nisan 2022 Çarşamba: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 18:09
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    Koronavirüs vaka tablosu 20 Nisan 2022 Çarşamba: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Vatandaşların gündeminde ise günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları yer alıyor.

    Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda düşen vaka ve ölüm sayılarının ardından kısıtlamaların kaldırılacağının sinyalini vermişti.

    Bakan Koca, 27 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısının en önemli toplantılardan biri olacağını söyledi.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    20 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henü açıklamadı.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor. Söz konusu tablo açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

    Öte yandan, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi ve 23 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüs vaka tablosu 20 Nisan 2022 Çarşamba: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? #1


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