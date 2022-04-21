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Koronavirüs vaka tablosu 21 Nisan 2022 Perşembe: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 21 Nisan 2022 Perşembe: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...