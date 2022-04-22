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- Koronavirüs vaka tablosu 22 Nisan 2022 Cuma: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka tablosu 22 Nisan 2022 Cuma: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 22 Nisan 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 18:07
Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Vatandaşların gündeminde ise günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları yer alıyor.
Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda düşen vaka ve ölüm sayılarının ardından kısıtlamaların kaldırılacağının sinyalini vermişti.
Bakan Koca, 27 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısının en önemli toplantılardan biri olacağını söyledi.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 22 Nisan 2022 Cuma koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
22 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştığında haberimizde yer vereceğiz.