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Koronavirüs vaka tablosu 22 Nisan 2022 Cuma: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 22 Nisan 2022 Cuma: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 22 Nisan 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...