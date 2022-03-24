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    Koronavirüs vaka tablosu 24 Mart 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Mart 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 18:03
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    Koronavirüs vaka tablosu 24 Mart 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, pandemi kurallarının yanı sıra aşılama çalışmaları ile devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

    Günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları ise vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında yer alıyor.

    Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı.

    Bazı yerlere girişte istenen HES kodu zorunluluğu da kalktı. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç oldu?

    İşte 24 Mart 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    24 MART 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henüz açıklamadı. Veriler açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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