Koronavirüs vaka tablosu 26 Ocak 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç?

Koronavirüs vaka tablosu 26 Ocak 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 26 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ocak 2022 Çarşamba tarihli koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 77.434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.