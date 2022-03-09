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Koronavirüs vaka tablosu 9 Mart 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 9 Mart 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Mart 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...