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    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 1 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "1 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 1 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 18:26
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    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 1 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

    Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

    20 ile 30 binli rakamlarda dolanan vaka sayılarının ardından "1 Kasım Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

    1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Söz konusu tablo paylaşıldığında haberimize eklenecektir.

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