Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 10 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 10 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 10 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "10 Kasım 2021 Çarşamba koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Kasım Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

10 KASIM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 21 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıkarken, 203 kişi ise hayatını kaybetti.