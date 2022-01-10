Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 10 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 10 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 10 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Son zamanlarda artış gösteren vaka sayılarının ardından "10 Ocak 2022 Pazartesi koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesş vaka ve ölüm sayısı...

10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka tablosu paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.