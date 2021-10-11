Euro
10.3931
0.1%
Dolar
8.9776
0.1%
Altın
507.2
0.07%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.771
4.30%
EXEN Coin
22.70
4.22%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 11 Ekim Pazartesi vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "11 Ekim Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 11 Ekim korona tablosu...
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 18:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 11 Ekim Pazartesi vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

    Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

    30 bin civarında seyreden vakaların ardından "11 Ekim Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 11 Ekim vaka ve ölüm sayısı...

    11 EKİM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Günlük olarak yayınlanan rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir