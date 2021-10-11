Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 11 Ekim Pazartesi vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 11 Ekim Pazartesi vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "11 Ekim Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 11 Ekim korona tablosu...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

30 bin civarında seyreden vakaların ardından "11 Ekim Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 11 Ekim vaka ve ölüm sayısı...

11 EKİM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Günlük olarak yayınlanan rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.