Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 12 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 12 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "12 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 12 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sık sık aşılamanın önemini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

Bunun akabinde, vatandaşlar tarafından "12 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. Peki 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?

İşte 12 Ekim 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı... 12 EKİM 2021

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ekim 2021 Salı gününe ait koronavirüs vaka tablosu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Türkiye'de bugün 33 bin 860 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 237 kişi yaşamını yitirdi.

Koca açıklamasında, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.