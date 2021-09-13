Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 13 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 13 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs tablosuna ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "13 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi vaka sayısı..

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "13 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 13 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

13 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 51 milyon 780 bin 811, 2. doz uygulanan aşı miktarı 40 milyon 635 bin 924, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 496 bin 164 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 102 milyon 431 bin 607.