Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs tablosuna ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "16 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 16 Eylül 2021 Perşembe vaka sayısı..

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "16 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 16 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? İşte 16 Eylül 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

16 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 315 bin 108, 2. doz uygulanan aşı miktarı 41 milyon 435 bin 326, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 696 bin 724 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 104 milyon 20 bin 938.