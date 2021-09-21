Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "21 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 21 Eylül 2021 vaka sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının 27 bin bandına ulaşmış olması vatandaşları tedirgin ederken, aşı olmayanların ise koronavirüse yakalanma riski her geçen gün artıyor.

Aşı olanlar daha hafif belirtiler gösterirken, aşı olmayanlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi görebiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bu gelişmelerin ardından, "21 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 21 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 21 Eylül 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı...

21 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu henüz açıklamadı. Vaka tablosu açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.