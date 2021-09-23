Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 23 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 23 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "23 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 23 Eylül 2021 vaka sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 20 bin bandını geçmesi ve vefat sayısının artış göstermesi vatandaşları tedirgin ederken, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Çocuklarını 1,5 yıl aranın ardından okula gönderen veliler, okulların yeniden kapanmasını istemiyor.

Ancak aşı olmayanlar hem kendilerini hem de aşı olanları riske atıyor ve vaka sayısının yükselmesine katkı sağlıyorlar.

Aşı olmayanların hastanede yatma riski daha fazla olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bu gelişmelerin ardından, "23 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 23 Eylül 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

23 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu henüz açıklamadı. Vaka tablosu açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.