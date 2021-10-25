Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 25 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 25 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "25 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 25 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

20 ile 30 binli rakamlarda dolanan vaka sayılarının ardından "25 Ekim Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

25 EKİM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Söz konusu tablo, paylaşılır paylaşılmaz haberimizde yer vereceğiz.