Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 28 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 28 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "28 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 28 Eylül 2021 vaka sayısı..

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının bu kadar yükselmesi aşılamanın önemini artırırken, bazı vatandaşlar ise aşı olmak istemiyor.

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar eylem yaparken, yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğu ise aşısızlardan oluşuyor.

Okulların yeniden kapanmaması, sokağa çıkma yasakların olmaması için aşılamanın hızla devam etmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Ancak vatandaşların bu konuda daha hassas davranıp, aşılanmayı ihmal etmemesi gerekiyor.

Bunun akabinde, "28 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 28 Eylül 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı...

28 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Harita paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.