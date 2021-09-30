Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 30 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 30 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "30 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 30 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Twitter hesabı üzerinden günlük vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, vatandaşlar tarafından "30 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. Peki 30 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Eylül 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

30 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs vaka tablosu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Söz konusu tablo paylaşılır paylaşılmaz haberimizde yer vereceğiz.