Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 4 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 4 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "4 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 4 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sık sık aşılamanın önemini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

Bunun akabinde, vatandaşlar tarafından "4 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. Peki 4 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

4 EKİM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Ekim 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka tablosu ve güncel aşı haritasını içeren harita henüz açıklamadı.

Söz konusu tablo, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılır paylaşılmaz haberimizde yer vereceğiz.