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    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 7 Ekim Perşembe vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "7 Ekim Perşembe 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 7 Ekim korona tablosu...
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 20:04
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    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 7 Ekim Perşembe vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

    Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

    30 bin civarında seyreden vakaların ardından "7 Ekim Perşembe 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 7 Ekim vaka ve ölüm sayısı...

    7 EKİM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı

    Buna göre, Türkiye'de bugün 30 bin 19 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 217 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 7 Ekim Perşembe vaka ve ölüm sayısı #1

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