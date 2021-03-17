Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Grip ve COVID-19 arasındaki farklar..

Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Grip ve COVID-19 arasındaki farklar..

Mevsime bağlı grip vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların koronavirüs şüphesi de akıllara geliyor. Peki koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? İşte koronayı gripten ayıran farklar..

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış gözlemlenirken, koronavirüs belirtilerinin benzerliği nedeniyle de endişe oluşturuyor.

Grip belirtileri ile benzerlik gösteren koronavirüs belirtileri merak ediliyor. Boğaz ağrısı, ishal gibi belirtilerin koronavirüs ya da grip olup olmadığı ile ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor.

Şüphe yaratsa da iki virüs arasında ayırt edici belirtiler bulunuyor. Peki grip ve koronavirüs arasındaki farklar nelerdir? Korona ve grip nasıl ayırt edilir? İşte detaylar..

KORONAVİRÜS VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterse de uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları Covid-19'u diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor.

Grip, genelde Influenza A ve Infulenza B virüslerinin bulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu virüsler özellikle kış aylarında salgına yol açabilirler. Grip salgınlarından ise grip aşısıyla korunmak mümkündür.

Solunum yollarını etkilemesi bakımından da koronavirüsle benzerlik gösterir. Grip salgınları genellikle hava değişiminden dolayı kışa girerken (Ekim - Kasım aylarında) ve yaza girerken (Mart - Nisan aylarında) görülür.

COVİD-19 VE GRİP ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki en büyük fark solunum zorluğu yaşanmasıdır. Koronavirüse yakalanan kişide belirgin şekilde solunumda bir zorlanma, nefes darlığı görülür.

Koronavirüs hastalığının başlangıcı da aynı grip ve soğuk algınlığındaki gibidir yanı kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı bu hastalıkların başlangıcında hastada görülen belirtiler olarak bilinir.

Grip genellikle ağır seyreden bir hastalık değildir ve istirahat ederek, ilaç kullanmadan hasta iyileşebilir fakat grip ve koronavirüs belirtileri hastada daha ağır seyreder.

Koronavirüs ve grip ayrımında bir diğer önemli nokta ise koronavirüsün çok hızlı şekilde akciğerleri de etki altına alması fakat influenza virüsünün akciğerlere inmesinin zaman almasıdır. Koronavirüs hızlı şekilde akciğerlere indiği için zatürreye neden olabilir ve balgam yapabilir.

Bir diğer önemli fark ise grip ve nezlede sıklıkla karşılaştığımız hapşırma, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı durumu koronavirüse yakalanan kişilerde çok nadir şekilde görülür.