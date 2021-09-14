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    Koronavirüse karşı domates aşısı geliştirildi

    Özbekistan'da bilim insanları, koronavirüse karşı domates aşısı geliştirdiklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 05:12
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    Koronavirüse karşı domates aşısı geliştirildi

    Özbekistan'da uzmanlar "yenilebilir koronavirüs aşısı" üzerinde çalışıyor. Araştırma,  Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından yürütülüyor.

    "YENİLDİĞİ İÇİN DOMATESİ SEÇTİK"

    NTV'de yer alan habere göre; domates aşısı,  koronavirüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi.

    Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:

    "Ocak ayında Özbekistan'da corona virüsün gen sıralaması yapıldı.  Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken corona virüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınırak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere tranfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."

    Koronavirüse karşı domates aşısı geliştirildi #1

    ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANMASI GEREKMİYOR

    Bununla birlikte, domates aşısı özel saklama koşulları gerektirmiyor. Nakliyesinde de özel koşullara ihtiyaç duyulmuyor.

    Diğer taraftan, Özbek bilim insanları yenilebilir aşının daha az yan etkisi olacağı görüşüne sahip.

    Buriyev, "Domates sindirim kanallarından geçiyor. Domates aşısı yendiğinde antijen mideye gidiyor. Ardından bağırsaklar tarafından emiliyor ve antikor oluşmaya başlıyor. Hem Hümoral hem hücresel bağışıklık oluşuyor" diye konuştu.

    İNSAN DENEMELERİNE BAŞLANACAK

    Şu anda domates aşısının  fareler üzerinde klinik denemeleri sürüyor. Hayvan testleri tamamlandıktan sonra insanlar üzerinde denemelere geçilecek.

    Aşıyı geliştiren ekip, ön araştırmalarda aşının başarılı olduğunu söylese de çalışmaları henüz uluslararası sağlık otoritereleri tarafından tanınmış değil.

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