Koronavirüse karşı dünyada 1 milyar 560 milyondan fazla doz aşı uygulandı

Dünya genelinde koronavirüse karşı yürütülen aşı programlarında bugüne dek 1 milyar 560 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye aşılamada 9. sırada yer aldı.

Dünya’da koronavirüs vaka sayısı 165 milyonu geçerken, virüs nedeniyle 3 milyon 435 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüse karşı yürütülen aşı programları ise tüm hızıyla sürüyor.

Tüm dünyada koronavirüse karşı 1 milyar 560 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞIYI ÇİN UYGULADI

Koronavirüse dair verilerin derlendiği "ourworldindata.org" sitesine göre dünyada en fazla aşı yapan ülke 449 milyon 510 bin doz ile Çin.

Çin’i 277 milyon 290 bin ile ABD, 186 milyon 410 bin ile Hindistan, 57 milyon 860 bin ile İngiltere, 55 milyon 100 bin ile Brezilya, 41 milyon 520 bin ile Almanya, 30 milyon 260 bin ile Fransa, 28 milyon 860 bin ile İtalya, 27 milyon 263 bin ile Türkiye, 24 milyon 860 bin ile Rusya, 24 milyon 220 bin ile Meksika, 23 milyon 260 bin ile Endonezya ve 22 milyon 970 bin ile İspanya izliyor

Nüfusa oranla en fazla doz yapılan aşı ise Seyşller ülkesi oldu.

TÜRKİYE AŞIDA 9. SIRADA

Türkiye bugüne kadar uyguladığı 27 milyon 263 bin 806 doz aşı ile dünyada 9. Sırada yer aldı.

Türkiye’de her 100 kişiye düşen aşı sayısı ise 31,8 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre 15 milyon 600 bin 437 kişiye ilk doz, 11 milyon 663 bin 369 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.