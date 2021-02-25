Koronavirüse karşı mucize antioksidan: Kuersetin

İspanya ve Brezilya'da yapılan araştırmalarda, en çok kırmızı soğanda bulunan kuersetin adlı antioksidanın koronavirüse yakalanan yaşlı ve obez kişilerde koruyuculuk etkisi gösterdiği tespit edildi.

Kuersetin (quercetin) adlı antioksidanın yaşlanma ve tahribatın önlenmesi ve dolayısıyla koronavirüs gibi viral enfeksiyonlu hastaların tedavisi ve yönetimi için kullanım potansiyeline sahip olabileceğini belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, halen devam eden klinik çalışmalarda kuersetinin koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu ölüm oranını azaltmaya yardımcı olacağına dair çok güçlü kanıtlar sunduğunu söyledi.

Koronavirüsten uzak kalmak için maske, mesafe ve hijyen kuralının yanında bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması gerektiğine değinen Prof. Dr. Arıca, "Bağışıklık sistemimizi salgına karşı güçlendirmenin yolu özellikle bazı molekülleri yapısında bulunduran besinleri tüketmekten geçiyor. Bu maddelerin başında da kuersetin geliyor. Antik çağ insanları sağlık iksiri olarak kuersetin açısından zengin besinlere büyük bir önem vermişlerdir." dedi.

EN ÇOK KIRMIZI SOĞANDA BULUNUYOR

İnsan diyetinde en zengin antioksidanlardan biri olarak kabul edilen kuersetinin, serbest radikal hasarına, yaşlanmanın ve iltihaplanmanın etkilerine karşı savaşmada önemli bir rol oynadığını ifade eden Arıca, kuersetinin en çok kırmızı soğanda olmak üzere, biber, çilek, kuşkonmaz, narenciyeler, kiraz, vişne, domates, kırmızı elma, kırmızı üzüm, brokoli, lahana, kırmızı marul, kızılcık, yaban mersini, ahududu ve çayda bulunduğunu söyledi.

Arıca, ortalama bir insanın çeşitli gıda kaynakları aracılığıyla günlük olarak 10 ila 100 miligram kuersetin tükettiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Dünyanın en önemli İmmünoloji dergilerinden olan 'Frontiers in Immunology' dergisinde Haziran 2020’de yayınlanan bir makalede kuersetinin geniş bir antiviral özellikler yelpazesi sergilediğine ve etkilerin, C vitamininin birlikte uygulanmasıyla artırılabileceğine dikkat çekildiğini dile getiren Prof. Dr. Arıca, "Ciddi yan etkiler ve düşük maliyetler söz konusu olduğunda, bu iki bileşiğin hem profilaksi hem de özellikle Kovid-19 hastaları dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının erken tedavisi için kombine uygulanmasını şiddetle önerilmiştir." şeklinde konuştu.

YAŞLI VE OBEZLERDE KORUYUCULUK ETKİSİ GÖSTERDİ

Sağlıklı bir diyetten bol miktarda kuersetin alınabileceğini belirten Prof. Dr. Arıca, özellikle bu pandemi döneminde güçlü anti-inflamatuar ve antiviral etkileri nedeniyle kuersetin takviyesinin alternatif destek olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

Kuersetinin koruyucu özelliğinin araştırmalarla kanıtlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan makaleye göre, İspanya ve Brezilya Araştırma Laboratuvarlarından çalışma gruplarının kuersetinin koronavirüs hastalığına yakalanan yaşlı ve obezlerde koruyuculuk etkisini gösterdiklerini söyledi.