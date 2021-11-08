Koronavirüse karşı yeni umut: Akrep zehri

Birçok hastalığa karşı şifa olan akrep zehrinin, koronavirüse karşı etkili olup olmadığına yönelik bilim insanlarının araştırması dikkat çekti.

Neredeyse 2 yıla yakın bir süredir dünyayı kasıp kavuran "koronavirüs", aşılamaya rağmen etkilerini göstermeye devam ediyor.

Virüsün mutasyona uğraması ve varyantlarıyla yeni tehlikeler yaratan virüse karşı bilim insanlarının mücadelesi de sürüyor.

Aşıların akabinde koronavirüste ilaç tedavisi için araştırmalar yürütülüyor. Burun spreyi ve hap gibi seçenekler üzerinde durulurken, son olarak açıklanan sonuç dikkat çekti.

Mısır çöllerinde yaşayan akrebin zehrini kullanan araştırmacılar, corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar, akrep zehrinin virüslere karşı çok güçlü koruyucular içerdiğini ve çalışmalarının yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti.

KORONAVİRÜSÜN İLACI AKREP ZEHRİ Mİ?

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Akrepler, 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan, dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri, birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri, birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken, birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."

Süveyş Kanalı Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü'nde moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, “Akrep zehirleri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Yani, alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı bulabiliriz” diye konuştu.

8 AKREP TÜRÜNDEN ÖRNEK ALINDI

Mısır'da 2013 yılında yayınlanan akrep türleri üzerine yapılan bir çalışmada bölgede sekiz akrep türü tespit etildi:

Androctonus bicolor, Androctonus australis, Androctonus amoreuxi, Androctonus crassicauda, ​​​​Leiurus quinquestriatus, Buthacus arenicola, Orthochirus innesi ve Scorpio maurus palmatus.

Ardından, akrepler Süveyş Kanalı Üniversitesi'ndeki laboratuvara girdikten sonra, küçük bir elektrik uyarısı kullanılarak her birinden zehir toplandı.

Baş araştırmacı Dr. Wael Houssen sonrasından bu hayvanların doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.

VİRÜSÜN İNSAN HÜCRELERİNE BAĞLANMASINI ENGELLEYECEK

Koronavirüs insan hücrelerine bağlanmak için başak proteini aracılığıyla bir hücre yüzeyi reseptörüne bağlanıyor.

Houssen, "Akrep zehirleri, yüzlerce peptit ve diğer malzemeleri içeren çok karmaşık bir bileşime sahiptir. Şu anda bu peptitlerin corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleme yeteneğine sahip olup olmadığını test ediyoruz” dedi.

AKREP ZEHRİ HAKKINDA

Akrep zehri, akreplerin telsonlarında bulunan, birçok protein, peptid ve biyolojik yönden etkin bileşiklerden oluşan nörotoksik etkili bir salgı olup, genellikle avını yakalamada ve sindirimde kullanırlar.

Akrep zehirleri bir kokteyl gibi, bir karışım. Bunların içinde zehirli bileşenler varken zehirli olmayan bileşenler de bulunuyor ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yer alıyor.