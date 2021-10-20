Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nde üzerinde çalışılan koronavirüs ilacında olumlu sonuçlar alındı.

KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınından dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanın etkilendiğini anımsattı.

Salgından korunmak için aşılamanın şu an en elzem yöntem olduğuna dikkati çeken Yılmaz, hijyen, fiziksel mesafenin korunması ve maske kullanımının da halen önemini koruduğunu aktardı.

"ARTIK 4. DOZ AŞI İHTİYACI GÜNDEMDE"

Yılmaz, Türkiye'de aşılama oranlarının her geçen gün yükseldiğini ancak halen istenilen düzeyde olmadığının altını çizerek, "Günümüzde artık 4. doz aşı ihtiyacı gündemdedir. Aşı vesilesiyle veya hastalığı geçirerek bağışıklık gelişen kişilerde, antikor düzeylerinin üçüncü aydan sonra azalmaya başladığı artık bilinmektedir. Bu nedenle de belirli bir zaman periyodu boyunca tekrarlayan doz aşıya ihtiyaç bulunduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Koronavirüse karşı yerli ilaç çalışmasında olumlu sonuçlar - Video

YAKIN ZAMANDA ONAY SÜRECİ BEKLENEN İLAÇLAR VAR

Kovid-19'un tedavisi için henüz antiviral bir ilaç bulunmadığını ancak klinik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yılmaz, yakın zamanda onay sürecine girmesi beklenen ilaçlar olduğunu bildirdi.

"5 GÜNDE PCR NEGATİFLİĞİ SAĞLAYAN HASTAMIZ OLDU"

Yılmaz, bu ilaçların klinik çalışma kapsamında gönüllü hastalarda kullanıldığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizdeki önemli klinik araştırma merkezlerinden biri olan KTÜ Klinik Araştırma Merkezinde, şu an için Faz-3 aşamasında kullandığımız 4 ilaç mevcut. Bu ilaçları kullandığımız hastaların şikayetlerinin daha hafif seyrettiğini ve daha erken düzeldiğini gözlemledik. Beş günde PCR negatifliğini sağladığımız hastamız bile oldu. Bu ilaçlara gönüllü olan ve hastanede yatan hastalarda da oksijen desteği ihtiyacının azaldığını ve bu hastaların hastanede yatış sürelerinin kısaldığını tespit ettik."





GÜNDEMDE

Çok hızlı bulaştığı için Kovid-19 enfeksiyonuyla mücadelenin zor olduğunu vurgulayan Yılmaz şunları kaydetti:

"Kovid-19 enfeksiyonunun bulaşıcılığıyla mücadele eden bir ilaç üzerinde de şu an KTÜ Klinik Araştırma Merkezinde çalışılmakta ve olumlu sonuçları görülmektedir. Kovid-19 hastalarına, hastalığın ev halkına bulaşmasını önleyecek bu ilacı veriyoruz ve sonuçları gözlemliyoruz. Yakın zamanda rutin kullanıma girme ihtimali yüksek olan bu ilaçlara, insanlarımızın erken dönemde ulaşabilmesi, bölgemiz hastaları için çok büyük bir şanstır. Bu ilaçlara gönüllü olan birçok hastamız, çok kısa sürede düzeldi."