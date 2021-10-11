Koronavirüse yakalanan işçi kaç gün izinli, raporlu sayılır?

Koronavirüs pozitif veya temaslı olan çalışanlar, raporlu sayılacakları gün sayısını araştırıyor. Peki Covid-19'a yakalanan işçi kaç gün raporlu/izinli sayılır? İşte detaylar...

Koronavirüs, aşı uygulamalarına rağmen yayılmaya devam ediyor.

Her ne kadar dikkat edilse de bulaş riski taşıyan Covid-19, iş hayatını da olumsuz etkiliyor. Yeni normalleşme ile hayatımızın birçok alanındaki değişiklikler çalışma ortamlarımıza ve şeklimize de yansıdı.

Normalleşme kapsamında işyerilerine dönen çalışanlar, koronavirüse yakalanmaları durumda ne olacak merak ediyor.

Covid-19 pozitif olan işçi izinli sayılır mı? Koronavirüs temaslı çalışan kaç gün raporlu olur? gibi sorular araştırılıyor.

İşte Covid pozitif veya temaslı olan işçinin izin süresi 2021...

KORONAVİRÜS YAKALANAN İŞÇİ İZİNLİ SAYILIR MI?

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 pozitif ya da vaka temaslısı olan çalışanların, izolasyonda kalmaları gerekirken iş göremezlik raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalmalarını önlemeye yönelik önemli bir adım attı.

İş göremezlik raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sistemine entegre edilen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden, filyasyon ekibinde yer alan hekimler tarafından verilmeye başlandı.

Virüsün yayılımını önlemek için pandemi sürecinin başından itibaren sahada aktif çalışan filyasyon ekipleri artık hastalara ve temaslılara izole olmaları gereken süre boyunca ihtiyaçları olan iş göremezlik raporu yazabiliyor.

Filyasyona katılan hekimler tarafından FİTAS üzerinden verilen raporların süresinde hastalığın seyri dikkate alınıyor. Yapılan kontroller sonrası hastalığın seyrine rapor süresi düzenleniyor.

POZİTİF VEYA TEMASLI ÇALIŞANIN RAPOR SÜRESİ 2021

Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 14. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, 10. gün yapılan PCR testi sonucuna göre 10. günün sonunda 11. günden itibaren karantina sonlandırılır.

Bu kapsamda rapor süresi karantina süresi ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün arasında düzenlenir. Hastalığın devam etmesi halinde 20 güne kadar uzatılır.