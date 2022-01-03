Koronavirüsle yarışıyor: Domuz gribinin 8 belirtisi

Koronavirüsün ardından pek görülmeyen grip vakaları, son günlerde hızla artmaya başladı. Domuz gribi vakaları neredeyse koronavirüs ile yarışırken belirtileri de vatandaşların merak konusu.

Pandemi başladığından beri grip salgınını pek duymasak da havaların soğumasıyla influenza kendini hissettirmeye başladı.

Öyle ki, domuz gribine kadar ilerleyen vakalar hızla yayılıyor.

Koronavirüs de bir yandan etkisini sürdürürken, domuz gribi nedir belirtileri nelerdir vatandaşların araştırdıkları arasında yer alıyor.

Toplumda hızla yayılan Omicron varyantı, influenza ve domuz gribinin belirtilerinin birbirine benzemesi sebebiyle teşhiste karışıklık yaşandığını vurgulayan uzmanlar, ayırıcı teşhis için test yaptırılması gerektiğini söylüyor.

Koronavirüs ve domuz gribi nasıl ayırt edilir? Domuz gribi belirtileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler...

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, normalde domuzlarda görülen İnfluenza A adlı virüsün H1N1 alt tipinin mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasıyla artık insandan insana geçen, yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomlarla seyreden son derece bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

DOMUZ GRİBİNİN 8 BELİRTİSİ

Belirtiler normal insan gribi belirtilerine benzer ve;

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Titreme, halsizlik

Bazı vakalarda kusma ve ishal görülebilir.

DOMUZ GRİBİ VE KORONAVİRÜS FARKLARI

Yeni koronavirüsüne bağlı gelişen pnömoni (zatürre), influenzadan daha yavaş gelişir. Ancak koronavirüsün ortalama kuluçka süresi daha uzundur.

Influenza virüsünün yayılması, genellikle kişide hastalık belirtilerin gelişmeye başladıktan sonra (en sık 3 ile 5 gün arasında) gerçekleşir. Aksine, koronavirüsünde bulaştırıcılık, en yoğun olarak hastalık belirtileri başlamadan önce ve hastalığın ilk haftasındadır.

Bugüne kadar alınan verilere göre, yeni koronavirüs hastalığında, şiddetli ve çok şiddetli enfeksiyonların görülme oranı influenzaya göre daha fazladır.

Covid-19'daki koku ve tat alma bozukluğuna genelde gribal enfeksiyonlarda çok rastlanmıyor.

Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durum; gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok karşılaşılan bir durum değildir.