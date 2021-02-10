Koronavirüste görülen diken proteini nedir? Diken proteini beyni nasıl etkiler?

Koronavirüs hücrelerinde bulunan diken proteininin, organları istila etmek için en az 10 farklı şekle büründüğü ortaya çıktı. Özellikle beyne zararları olduğu bilinen diken proteini nedir?

Koronavirüs pandemisinde her geçen gün yeni veriler elde ediliyor.

Mutasyonlu vakalardaki artış ve virüsün geride bıraktığı hasarlar tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor.

Son çalışmada koronavirüs geçiren kişilerde zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi sorunlara 'diken proteinlerinin' neden olduğu ortaya çıktı.

Peki diken proteini nedir, etkileri nelerdir? İşte detaylar..

KORONAVİRÜS DİKEN PROTEİNİ NEDİR?

Mutasyonlu hali dahil koronavirüsün hücrelere tutunmasını sağlayan diken proteini, beyne verdiği zararlar ile ön plana çıkıyor.

Koronavirüsün yeni varyantlarında E484K tipi mutasyon gözlemlendi; bu da mutasyonun koronavirüsün “spike proteini” olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.

Bilimsel adı SARS-CoV-2 olan yeni koronavirüs adeta hücrelerimize bir kanca atıyor. İşte, koronavirüsün hücrelere yapışmasını ve hücrelerin içine girmesini elde eden dikensi çıkıntılarına spike proteini denilmektedir. Diken proteini, koronavirüse karşı geliştirilen antikorların ve aşıların ana hedefidir; bu yüzden koronavirüsün aşil tendonu olarak görülmektedir. DİKEN PROTEİNİ BEYNİ NASIL ETKİLER? Bilim insanları, sıklıkla virüsün kırmızı kolları şeklinde betimlenen diken proteininin, farelerdeki kan beyin bariyerini aşabildiğini savundu. Söz konusu bulgular, koronavirüs sebebi olan SARS-CoV-2 virüsünün beyne girebildiğini kuvvetle öne sürüyor. Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor.

Diken proteinlerinin genelde virüsten ayrıldıkları zaman kendi başlarına hasar verdiklerini ve iltihaba sebep oldukları açıklandı.

Bağışıklık sistemi virüsü ve proteinlerini gördüğünde, bu işgalci virüsü öldürmeye çalışıyor fakat bu esnada aşırı tepki veriyor. Virüsün bulaştığı kişi ise zihin bulanıklığı, bitkinlik ve diğer bilişsel sorunlar ile kalakalıyor.