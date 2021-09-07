Koronavirüsten 75 kat daha ölümcül: Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Hindistan'da 12 yaşındaki bir çocuğun, Nipah virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunun üzerine ''Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

The Sun'da yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsüyle enfekte oldu.

Geçen hafta yoğun ateşle hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun hafta sonu daha da kötüleştiği ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Kerala sağlık bakanı Veena George, enfeksiyonun Cumartesi günü Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV) tarafından doğrulandığını söyledi.

Yaşanan bu durumun ardından Nipah virüsü vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Nipah virüsü bulaşıcı mı? İşte detaylar...

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Zoonotik bir virüs olan yani hayvanlardan insanlara bulaşan Nipah virüsü (NiV), kontamine yiyecekler yoluyla veya doğrudan insanlar arasında da bulaşabilir.

Enfekte kişilerde asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli hastalıklara neden olur. Virüs ayrıca domuzlar gibi hayvanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir ve bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olabilir.

Nipah, koronavirüsten 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar, şiddetli beyin şişmesi, kusma ve nöbetler gibi semptomlarla ortaya çıkan virüsün, potansiyel olarak bir pandemiyi tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştur.

NİPAH VİRÜSÜ NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor. En fazla Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.

NİPAH VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 'Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu' listesinde yer alan Nipah virüsünün her an patlayabileceği belirtildi. Virüsün bulaşmasıyla ilgili olarak hastalığın yaklaşık 45 gün olan uzun kuluçka süresi, enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsat olduğu anlamına geliyor.

İkincisi, farklı türdeki hayvanları enfekte ediyor ve bu da hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Ayrıca doğrudan temas yoluyla ya da kontamine yiyecek tüketilerek hastalık bulaşabiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşur. Enfekte insanlar başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar geliştirirler. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensefaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir.

Ensefalit ve nöbetler ağır vakalarda ortaya çıkar ve 24 ile 48 saat içinde komaya ilerler. Kuluçka süresi 4-14 gün arasında değişmekle birlikte 45 güne kadar uzayan kuluçka dönemi bildirilmiştir.

Akut ensefalitten sağ kalanların çoğu tam iyileşme sağlar. Ancak sağ kalanların bir kısmında nörolojik sekeller bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sekel nörolojik durumlar kalmaktadır.

NİPAH VİRÜSÜ AŞISI VAR MI?

Şu anda Nipah virüsü (NiV) enfeksiyonu için lisanslı tedavi bulunmamaktadır. Tedavi, dinlenme, hidrasyon ve ortaya çıkan semptomların tedavisi dahil olmak üzere destekleyici bakımla sınırlıdır.

Bununla birlikte, şu anda NiV enfeksiyonlarının tedavisi için geliştirilmekte ve değerlendirilmekte olan immünoterapötik tedaviler (monoklonal antikor terapileri) vardır.