Koronavirüsten hastalanmayı önleyen gen keşfedildi

İngiltere'de yapılan bir çalışmada, “HLA-DRB1*04:01” adlı gene sahip kişilerin koronavirüse yakalandıklarını ancak hasta olmadıklarını keşfetti.

İngiltere'de Newcastle Üniversitesi tarafından bir araştırmada koronavirüse yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir kanıt bulundu.

Çalışmada, “HLA-DRB1*04:01” adlı genin asemptomatik kişilerde üç kat daha sık bulunduğunu gösterdi.

ASEMPTOMATİK KİŞİLER, TEST EDİLMEDEN ANLAŞILMIYOR

Bazı kişilerin semptomları gözle görülür şekilde sergileyip pozitif test ederken, bu semptomlardan herhangi birini sergilemeyen bazı kişilerin testleri de pozitif çıktı.

Bu asemptomatik özellik daha büyük bir tehdit oluşturdu çünkü asemptomatik insanlar taşıyıcı olmalarına rağmen test etmeden hasta olduklarını anlamak mümkün değil.

KORONAVİRÜSE KARŞI BİR AŞAMAYA KADAR KORUMA SAĞLIYOR

Sonuçlarda, “HLA-DRB1*04:01” adlı genin asemptomatik kişilerde üç kat daha sık bulunduğu görüldü.

Ayrıca araştırmada, bu gene sahip kişilerin şiddetli koronavirüse karşı daha iyi bir korumaya sahip olduğu belirlendi.

Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, bu durumun koronavirüse karşı genetik direncin ilk açık kanıtı olduğuna inanıyor çünkü bu çalışma, ciddi şekilde etkilenmiş insanları asemptomatik bir koronavirüs grubuyla karşılaştırdı.

Araştırmada yöntem olarak, kromozom 6 üzerinde bir araya paketlenmiş HLA genlerine ayrıntılı bir şekilde odaklanmak için yeni nesil dizileme kullandı.

AVRUPALILARDA ASEMPTOMATİK VAKALAR DAHA FAZLA

Çalışmanın yazarları, “Tanımlanan insan lökosit antijen geninin, HLA-DRB1*04:01, enlem ve boylamla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.

Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Bu, Avrupa kökenli popülasyonların asemptomatik kalma olasılığının daha yüksek olacağını, ancak yine de hastalığı duyarlı popülasyonlara ileteceğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

"KİMİN AŞI OLACAĞINI BELİRLEMEK İÇİN GENETİK TEST YAPILABİLİR"

Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust'ta Solunum Danışmanı olarak çalışan ve makalenin ortak yazarlarından biri olan Newcastle Üniversitesi İletim ve Klinik Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Carlos Echevarria, “İnsanlar koronavirüse yakalanır, ama hasta olmazlar. Bu bizi gelecekteki aşılar için kime öncelik vermemiz gerektiğini gösteren bir genetik teste götürebilir. Nüfus düzeyinde, bunu bilmek bizim için önemlidir, çünkü dirençli birçok insanımız olduğunda, bu nedenle koronavirüse yakalanırlar, ancak semptom göstermezler, o zaman virüsü asemptomatikken yayma riskiyle karşı karşıya kalırlar."

Bununla birlikte, genlerin coğrafi konumla ilişkilendirilmesinin etkisi kabul edilen bir bilimsel kavramdır ve HLA genlerinin hastalığa neden olan patojenlere tepki olarak nesiller boyunca geliştiği iyi biliniyor.

''BU GEN DOĞRUDAN ENLEM İLE İLİŞKİLİDİR''

Çalışma yazarı David Langton, "En ilginç bulgulardan bazıları boylam ve enlem ile HLA gen frekansı arasındaki ilişkilerdi. Bu durum, uzun zamandır biliniyordu. artan enlem ile multipl skleroz artar. Bu, kısmen UV maruziyetinin azalmasına ve dolayısıyla D vitamini seviyelerinin düşmesine bağlanmıştır. Ancak, MS için ana risk genlerinden birinin, yani DRB1*15:01 olduğunun farkında değildik.

Bu gen doğrudan enlem ile ilişkilidir. Bu, çevre, genetik ve hastalık arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulamaktadır. Bazı HLA genlerinin D vitaminine duyarlı olduğunu ve düşük D vitamini düzeylerinin şiddetli koronavirüs için bir risk faktörü olduğunu biliyoruz ve bu alanda daha fazla çalışma yapıyoruz" dedi.

Yardımcı yazar Newcastle Üniversitesi Klinik Genetik Profesörü John Burn ise, “Koronavirüs, insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri. Bazı insanların neden hastalandığını ne kadar kolay anlarsak, kendimizi koronavirüse ve potansiyel salgınlara karşı o kadar iyi savunabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.