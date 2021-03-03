Koronavirüsten hastaneye yatışta en büyük etken obezite

ABD'de koronavirüse bağlı hastaneye yatışlar üzerine yapılan araştırmaya göre, hastalığın ağır seyretmesinde ve hastaneye yatışlarda en büyük neden obezite.

ABD'de Tufts Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan 900 binin üzerinde hasta verisi değerlendirildi.

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, özellikle koronavirüs enfeksiyonunun seyri ve obezite ilişkisine yönelik çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Yıldız, çalışmada hastane yatışlarının yüzde 30'unda obezite, yüzde 26'sında hipertansiyon, yüzde 21'inde diyabet ve yüzde 12'sinde kalp yetmezliği bulunduğunu söyledi.

HATALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Çalışmada, her 3 hastadan 2'sinde önlenebilir nedenlere bağlı hastane yatışı olduğunun saptandığını ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Salgın döneminde obezite başta olmak üzere kronik hastalıkların tedavi ve izlemlerinde aksaklıklar yaşandı. Bu çalışma sonuçlarına göre obezite, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde yüzde 10'luk bir azalma sağlandığında dahi hastaneye yatış gerektiren ağır koronavirüs vakalarında yüzde 11'lik azalma sağlamak mümkün." diye konuştu.

Frontiers in Endocrinology Dergisi'nde Şubat 2021'de yayınlanan kendi çalışmalarının da obezitenin koronavirüsün seyri açısından çok önemli olduğunu gösterdiğinibelirten Yıldız, "Dünyanın değişik bölgelerinde yapılmış 19 klinik çalışmayı birlikte değerlendirdiğimiz meta-analiz, obezitenin Kovid-19 hastaneye yatış, yoğun bakım yatışı ve yardımcı solunum cihazı ihtiyacını yüzde 30-80 arasında artırdığını gösteriyor." dedi.

Yıldız, vücutta yağ artışı ve obezitenin, koronavirüs enfeksiyonunu ağırlaştırmasında akciğer, kalp, metabolizma, bağışıklık ve pıhtılaşma sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerin rol oynadığını vurguladı.

İleri evre obezite durumunda hastalığın yönetiminde de güçlükler yaşandığına dikkati çeken Yıldız, ağır obezitede hastaların transferi, damar yolu ile ilgili güçlükler, hastanedeki cihaza sığmama durumları ve havayolu yönetimi ve yoğun bakımda pozisyon verme güçlükleri yaşandığını söyledi

OBEZİTEYE KARŞI ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLER

Obezitenin koronavirüs üzerindeki etkisi kadar salgınla ilgili yaşam tedbirlerinin, izolasyon ve toplumsal hareketlilik kısıtlamalarının da kilo yönetimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirten Yıldız, tedbirlerle birlikte kaygı ve stresin de artarak sağlıksız yaşamı tetiklediğini ve bunların enerji metabolizmasına yansımasıyla kilo artışının yaşandığını söyledi.

Salgın döneminde kilo fazlalığı ve obeziteye karşı alınması gereken basit önlemler olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Ben bunları 'BUSE' kelimesinin 4 harfi ile tanımlıyorum. 'B' harfi beslenme. Bunun için mutlaka sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmek gerekli.

'U' harfi uykuyu temsil ediyor. Gece 6-8 saat kesintisiz gece uykusuna dikkat edilmeli. Daha azı da daha fazlası da sağlık riski taşıyor.

'S' harfi stresi temsil ediyor. Stresi kontrol altına almadan vücut ağırlığını kontrol altına alabilmek mümkün değil. Yüksek stres durumunda vücut, özellikle iç organlar ve karın çevresinde fazladan yağ tutuyor ve sağlık riskimiz artıyor.

Son harf 'E' ise egzersiz. Hareket etmeden kalıcı kilo kontrolü sağlanamıyor. Bu nedenle salgın döneminde de fiziksel mesafe kurallarına uyarak yeterli düzeyde egzersiz yapılmalı. BUSE formülü ile hem kilo kontrolünü sağlamak hem de bağışıklık sistemini güçlü tutmak mümkün."