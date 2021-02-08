Koronavirüsten ölenlerin yüzde 85'i sigara içiyor

Yapılan güncel araştırmalar, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 30'unun, yaşamını yitirenlerin ise büyük çoğunluğunun sigara kullandığını gösteriyor.

9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, pandemi sürecinde her türlü olumsuz etkisine rağmen sigara satış ve tüketiminin arttığını belirtti.

ABD’de salgın sürecinde sigara satışlarının yüzde 0,4 oranında arttığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, ülkemizde de sigara tüketiminin nüksettiğini söyledi. Sigaranın özellikle Z kuşağında kullanımının yaygın hale geldiğine dikkat çeken Aydın, "Anne ve babalara bu anlamda büyük görev düşüyor. Bunun gerekçesi olarak da pandemi ve karantina nedeniyle gelecek kaygısı, artan stres ve kaygı gösteriliyor. Bundan başka karantina tedbirleri nedeniyle evde kalan insanların, işyerlerine oranla daha kolay sigara içebildiği için günlük tüketim miktarını artırdığı ifade ediliyor. Oysa sigara kullananlar, kullanmayanlara göre, Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat tehlike altında. Çünkü sigara kullanan insanlar, diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunuyor. Bu da daha kolay enfekte olmaları anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN YÜZDE 85'İ SİGARA İÇİYOR

Günde ortalama 332 kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, yapılan çalışmalarda yoğun bakımlarda koronavirüs nedeniyle yatanların yüzde 30’unun, ölenlerin ise yüzde 85’inin sigara içtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yakın zamanda yapılan çalışmaların, elektronik sigara kapsüllerinin tatlandırılmasında kullanılan 40 kimyasalın akciğer dokusu üzerindeki zararlı etkilerini açıkladığını belirten Aydın, "Elektronik sigaranın genellikle amfizem, reflü hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve uyku apnesinin habercisi olan horlama ile ilişkili olduğunu göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melahat Dönmez ise kanser, kalp, damar hastalıkları, idrar kaçırmalar, gebelikte erken doğum, anne karnında bebek ölümleri, düşükler, yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek, ani bebek ölümleri gibi sağlık sorunlarının birincil failinin sigara olduğunu söyledi.