Koronavirüsten sonra yorgunluğu atmak için yenilmesi gerekenler

Koronavirüsü atlattıktan sonra genellikle daha fazla yorgunluk yaşanılır ve vücudun besinleri ve enerjiyi yenilemesi gerekir. Peki, koronavirüsü atlattıktan sonra yorgunluğu atmak için ne yemeli?

Koronavirüs vaka sayıları, Omicron varyantı ile birlikte tırmanmaya devam ediyor. Omicron varyantının önceki varyantlar kadar ciddi semptomlara neden olmadığı düşünülmesine rağmen, oldukça bulaşıcıdır ve akciğerleri ciddi şekilde etkilememesine rağmen kalıcı güçsüzlük bırakabilir.

Normal hayata geri dönerken işlere yavaş yavaş yeniden başlamak, gücünüzü toparlamak için en iyi tavsiyedir. Ve burada beslenme çok önemli bir rol oynar.

İlk olarak öğün zamanlarını yeniden düzenleyin. Karantina döneminde değişmiş olmaları mümkündür.

HER ÖĞÜNDE MUTLAKA PROTEİN ALIN

Her öğünde en az 25 gram protein tüketmelisiniz. Proteinler kasları ve diğer vücut dokularını onarmak ve yenilemek ve ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereklidir.

Küçük miktarlarda sık sık yemek yemenin sizi kesinlikle daha iyi hissettireceğini unutmayın. Küçük bir derisiz tavuk göğsü (ağırlıkça yaklaşık 125 gram) veya 150 gram somon balığı bir öğün için gerekli olan protein miktarını karşılayabilir.

Ayrıca iki yumurtalı bir omlet size yaklaşık 18 gram protein verecektir, 100 gram süzme peynir yaklaşık 14 gram ve bir kase yoğurt yaklaşık 5 gram protein almanızı sağlayacaktır.

DAHA FAZLA C VİTAMİNİ VE ÇİNKO TÜKETİN

Ne kadar çok çiğ veya az pişmiş sebze yerseniz, o kadar fazla C vitamini alırsınız. C vitaminini taze meyve ile de alabilirsiniz. Bu nedenle her gün mutlaka 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketin.

Ayrıca çinko bakımından zengin yiyecekler de bağışıklığı artırdığı için çok önemlidir. Et, balık, baklagiller, kuru yemişler, yağlı tohumlar ve tam tahıllar çinko açısından zengindir.

Çinko iyi bir bağışıklık tepkisi için gereklidir. Koronavirüs enfeksiyonun üstesinden gelmek için gösterdikleri çaba nedeniyle birçok hastanın vücutlarında düşük çinko seviyelerine sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Enfeksiyonun en kötü aşaması geçtikten sonra tüketilen çinko, daha erken iyileşmenize yardımcı olabilir. Haftada 3 veya 4 kez bakliyat yiyin, yemeklerinizi her çeşit yağlı tohumla zenginleştirin ve öğünler arasında bir avuç ceviz veya kaju tüketin. Bütün bunlar ayrıca, bağışıklığınızı uyardığı için iyileşmeniz için gerekli bir diğer mikro besin olan selenyum da içerir.

PREBİYOTİKLER, OMEGA 3 VE D VİTAMİNİ

Bağışıklığınızı güçlü tutmak için D vitamini yönünden zengin yiyecekleri (yağlı balıklar, yumurta, tam yağlı süt, mantar) daha fazla yemeniz ve belirli saatlerde güneşlenmeniz önemlidir.

Koronavirüs enfeksiyonu sürecinde alınan ilaçlar, D vitamini düzeylerini düşürebilir, bu da kalsiyum emilimini olumsuz etkiler ve kemiklerinize zarar verir.

Probiyotikler de bu süreçte çok önemlidir. Bağırsak florasının vücudun viral enfeksiyonlara tepkisi üzerinde büyük bir etkisi olduğuna dair birçok kanıt vardır. Bu nedenle, virüse karşı savaştıktan sonra azalmış olabilecek bu iyi bağırsak bakterilerinin çeşitliliğine dikkat etmek gerekir. Bunu sağlamanın yolu ise soğan, enginar, kuşkonmaz, muz gibi prebiyotik gıdaları ve yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi probiyotik gıdaları daha sık tüketmekten geçiyor.

Omega 3 ve diğer sağlıklı yağlar açısından zengin yiyecekleri de diyetinize eklemelisiniz. Sardalya veya somon gibi yağlı deniz balıkları, ceviz gibi kuru yemişleri, sızma zeytinyağını ve avokadoyu beslenmenizde ön plana çıkarın.

İŞTAHINIZ YOKSA

Canınızın hiçbir şeyi istemediği zamanlar için kendinize meyve ve sebzelerden oluşan bol vitaminli bir içecek yapın ve küçük yudumlar alarak çok yavaş için.

Elma, lahana, limon, maydanoz, ıspanak, portakal ve zencefil ile harika bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu içecek bir öğünün yerini almaz, ancak vücudunuzu güçlendirmek için dakik bir çözümdür.

Özellikle iştahsız olduğunuz günler daha az ve daha sık yemek yemelisiniz. Örneğin, üç hafif öğün ve iki ara öğün (2-3 saatte bir). Temel olarak aşırı işlenmiş ürünlere başvurmadan protein, karbonhidrat ve lif kaynaklarını çeşitli besinlerle alın.

Doğal besinler tüketmeye çalışın. Ara öğünlerinizde örneğin, kabak çekirdeği ile doğal yoğurt yiyebilirsiniz. Ayrıca yanınızda bir avuç işlenmemiş kuru yemiş bulundurmanızda fayda var.

Örneğin ideal öğle yemeği menüsü için çeşitli mevsim sebzeleri ile yeşilliklerden oluşan bir salata, enginar ve fırında patates ile hindi veya tavuk göğsü tüketebilirsiniz. Tatlı için 2 mandalina veya 2 kivi yiyin.

Öğleden sonra, bir dilim ekmekle birlikte biraz süzme peynir yiyin ve daha sonra 4 badem (tercihen çiğ) tüketin.

Günün son yemeği için yine iyi bir protein kaynağı tercih edin ve asla kızartma yöntemini kullanmayın.