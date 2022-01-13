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    Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

    Polonyalı araştırmacılar, koronavirüsü ağır geçirme riskini iki katına çıkarabilen bir gen varyantı keşfetti.
    • AA
    • 13.01.2022 - 22:57
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    Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

    Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Kovid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.

    RİSK ALTINDAKİLER ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR

    Çalışma sırasında Kovid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

    Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi #1

    GEN NE KADAR YAYGIN

    Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

    Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi #2

    NEDEN SEMPTOM GÖSTERİLMEDİĞİ ANLAŞILACAK

    Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.

    Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi #3


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