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- Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
- AA
- 13.01.2022 - 22:57
Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Kovid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.
RİSK ALTINDAKİLER ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR
Çalışma sırasında Kovid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.
GEN NE KADAR YAYGIN
Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.
NEDEN SEMPTOM GÖSTERİLMEDİĞİ ANLAŞILACAK
Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.