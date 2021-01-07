Koronavirüsü etkisiz hale getiren madde bulundu

Alman ve İsveçli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, kanda aşırı kolesterol hastalığı tedavisinde kullanılan fluvastin adlı maddenin, koronavirüsü baskıladığı tespit edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı ve ilaç araştırmalarında güzel haberler gelmeye devam ediyor.

HASTALIKLI AKCİĞER HÜCRELERİNİ ETKİLİYOR

MedRxiv portalında yayınlanan araştırmaya göre, fluvastatin adlı maddenin, hastalık bulaşan akciğer hücrelerini etkileyebildiği ve böylelikle virüsün translasyon ve replikasyonunu engellediği ifade edildi.

İNSAN VÜCUDUNA ZARARI YOK

Statinlerin, hastalığın seyri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya çıkaran bilim insanları, fluvastatinin insan vücudu için hiçbir şekilde tehlikeli olmadığını kaydetti.

MEYAN KÖKÜNDEKİ ASİT, VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR

Daha önce Alman araştırmacılar, koronavirüsü yok etme kabiliyetine sahip doğal ilacı açıklamıştı. Meyan kökünde bulunan glisirizik asidin virüsü etkisiz hale getirdiğini tespit eden uzmanlar, meyan kökü ekstresinin virüsü yok edici etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.