Koronavirüsü hafif atlatanlar kalp hasarı yaşayabiliyor

Yeni bir araştırmaya göre, hafif atlatan da dahil olmak üzere koronavirüs ile enfekte olanlar, 1 yıl sonra kalp yetmezliği ve kan pıhtısı geliştirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayımlanabildiği Nature dergisi tarafından yayınlanması düşünülen araştırmaya göre, sayısı dünya çapında yüz milyonlarca olan koronavirüsten kurtulanlarda artan ölümcül kalp komplikasyonları riski salgının boyutunu artırabilir.

Araştırmacılar, koronavirüsü atlattıktan sonra ilk 12 ayda kalp krizi, felç veya diğer büyük kardiyovasküler sorun riskinin, ilk hastalığın ciddiyeti ile arttığını buldu.

Çalışmada, koronavirüsü atlatan 151 bin 195 kişinin kalp komplikasyonları riskleri, koronavirüse yakalanmayan 3.6 milyon kişi ile karşılaştırıldı. Veriler ABD'deki en büyük sağlık sisteminden toplandı.

HAFİF ATLATANLAR DA RİSK ALTINDA

Hastaneye yatırılmayan koronavirüs hastalarının, kalp yetmezliği geliştirme riskinin yüzde 39 arttığı ve sonraki yıl pulmoner emboli olarak bilinen potansiyel olarak ölümcül kan pıhtısı riskinin, koronavirüse yakalanmayan birine kıyasla 2,2 kat arttığı görüldü. Bu, hastaneye kaldırılmayan her 1000 koronavirüs hastası için fazladan 5.8 kalp yetmezliği vakası ve 2.8 pulmoner emboli vakası anlamına geliyor.

Çalışma, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmanın 5.8 kat artmış kalp durması riski ve neredeyse 14 kat daha fazla miyokardit (kalp kası iltihabı) riski ile ilişkili olduğunu buldu.

Çalışmaya göre, yoğun bakıma ihtiyaç duyan koronavirüs hastaları önemli ölçüde daha büyük risk altındadır ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma yatan 7 hastadan 1'i bir yıl içinde büyük bir kalp sorunu riski altındadır.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Araştırmacılar hala koronavirüs hastalarında kalp hasarının nedenlerini çözmeye çalışıyorlar. Yazarlar, olası mekanizmalar arasında kalp kası hücrelerinin doğrudan viral istilası ve anormal ve kalıcı iltihaplanmanın neden olduğu hücrelerin kalıcı hasarını içerdiğini söyledi.

Doğal afetlerden ve önceki salgınlardan elde edilen bulgular, sosyal izolasyon, maddi sıkıntı, beslenme alışkanlıklarındaki ve fiziksel aktivitedeki değişiklikler ile travma ve üzüntü hali dahil olmak üzere koronavirüsün dolaylı etkilerinin de kalp hastalıkları risklerini etkileyebileceğini gösteriyor.