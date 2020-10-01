Koronavirüsü yenenlerin 10'da 9'u uzun süreli yan etkiler çekiyor

Koronavirüsten kurtulan hastaların, hastalğın yan etkilerinden en azından birinin uzun bir süre etkisinde olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre, her 10 koronavirüs hastasından 9’u, hastalıktan kurtulduktan sonra yorgunluk, psikolojik sorunlar, koku ve tat kaybı gibi yan etkiler yaşamaya devam ediyor.

Araştırma, küresel ekonomiyi harap eden, sağlık sistemlerinde aşırı baskı yaratan ve insanların yaşam biçimini değiştiren koronavirüs salgınında, küresel can kaybı sayısının bir milyonu aşmasının ardından geldi.

HASTALIĞI YENENLERİN YÜZDE 91'İNİ ETKİLİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilisi Kwon Jun-wook, 965 iyileşmiş koronavirüs hastasıyla yapılan çevrimiçi bir ankette, katılımcıların 879’unun (% 91,1'i) hastalığın en az bir yan etkisine uzun süre boyunca maruz kaldığını belirttiğini açıkladı

EN SIK GÖRÜLENİ YORGUNLUK

Kwon, yorgunluğun yüzde 26,2 okuma ile en yaygın yan etki olduğunu, onu yüzde 24,6 ile konsantrasyon bozukluğunun izlediğini söyledi. Diğer yan etkiler arasında ise psikolojik veya zihinsel yan etkiler ile tat ve koku kaybı yer alıyor.

16 KURULUŞLA YAN ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Bununla birlikte Güney Kore, iyileşen hastaların yaşadığı yan etkilere ilişkin BT taramalarının analiz edildiği 16 tıbbi kuruluşla farklı bir çalışma yürütüyor.

Çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.

GÜNEY KORE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Güney Kore’de şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 413 ölüm ve 28 bin 812 vaka bildirildi.