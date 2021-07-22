Koronavirüsün 6 aylık etkileri ilk kez açıklandı

Koronavirüsü atlatan kişiler kapsamında yapılan araştırmaya göre, iyileşme sürecinin ardından geçen 6 aylık süreçte, nefes darlığı, unutkanlık, halsizlik, kas ve eklem ağrıları sıklıkla görülüyor.

Koronavirüs hastalarının iyileşme sürecinin ardından geçen 6 aylık sürede ortaya çıkan etkilere ilişkin veriler ilk kez açıklandı.

Çalışma kapsamında hastalığı atlatan 530 kişinin takibi yapıldı.

Pilot uygulamaları ilk kez Ankara ve Eskişehir'de yapılan Koronavirüs Takip Merkezlerinin yaptığı araştırmalara göre, ilk 3 ayda nefes darlığı, kas ağrıları ve unutkanlık şikayetleri görüldü.

ŞİKAYETLER 6 AYA KADAR UZUYOR

Araştırmada 6 aya kadar uzayan yorgunluk, halsizlik ve öksürük şikayetleri tespit edildi.

Kronik rahatsızlığı olup, koronavirüsü atlatanlarda ise şikayetler daha fazla.

Bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalığı olanlar, hipertansiyon, diyabet, KOAH hastalarında uzun süren etkiler görüldü.

Uzmanlar metabolizmayı her anlamda etkileyen koronavirüse karşı aşılanın uyarısı yapıyor.

''YA TEDBİR VE AŞI, YA KISIR DÖNGÜ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.

''NİSAN AYI RAKAMLARINA ULAŞMAMIZ KAÇINILMAZ OLUR''

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, aşılama oranları yüksek İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde Delta varyantı sebebiyle yaşanan vaka artışlarına dikkati çekti.

Dünyada 95'ten fazla ülkede görüldüğü bilinen ve yayılımı önlenemeyen Delta varyantının Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığını vurgulayan Arman, "Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." ifadesini kullandı.